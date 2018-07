Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist nach einem starken Vorjahr auch freundlich in das neue Jahr gestartet. Allerdings bröckelten die Gewinne bei recht dünnen Umsätzen bis Handelsschluss leicht ab.

Mit einem Plus von 1,09 Prozent auf 6989,74 Punkten ging der deutsche Leitindex schließlich aus dem Tag und konnte sich damit nicht über der zeitweise zurückeroberten Marke von 7000 Punkten halten. Der MDax legte um 0,63 Prozent auf 10 192,07 Punkte zu und stand damit so hoch wie zuletzt im November 2007. Der TecDax gewann 1,10 Prozent auf 860,05 Punkte.

«Alles in allem war das ein positiver Handelsstart ins neue Jahr, nachdem der Dax in der vergangenen Woche gen Süden abgedriftet ist. Nun gab es im insgesamt sehr ruhigen Handel eine Erholungsbewegung», sagte Händler Stefan Söllner von der Postbank.

Mit Blick auf Einzelwerte rückten vor allem die Autotitel in den Blick: Die im Vorjahr sehr gut gelaufenen Aktien dieser Branche blieben auch zum Jahresauftakt 2011 auf der Überholspur: Nach einem Gerichtsurteil sprangen die Porsche-Aktien um 14,80 Prozent auf 68,49 Euro hoch. Ein New Yorker Gericht hatte eine Klage von 39 Investoren abgewiesen, die im Zusammenhang mit dem Versuch von Porsche, den größeren Wettbewerber VW zu übernehmen, Ansprüche geltend machen wollten. Die Kläger beziffern ihren Gesamtschaden auf zwei Milliarden Dollar. Die VW-Vorzüge gewannen an der Dax-Spitze 5,11 Prozent auf 127,60 Euro.

Die Papiere des Konkurrenten Daimler stiegen um 1,93 Prozent auf 51,71 Euro. Ein Börsianer wertete es positiv, dass Mercedes-Benz laut der Zeitschrift «Auto, Motor und Sport» 2010 erstmals wieder weltweit mehr Modelle in der Oberklasse verkauft hat als die Konkurrenten Audi und BMW. Zudem sieht Hartmut Schick, Chef der Daimler-Bussparte, großes Potenzial in Indien, China und Russland, wie er der Zeitung «Euro am Sonntag» sagte. Die BMW-Aktien, die auf Jahressicht 2010 zusammen mit VW die größten Gewinner im Dax gewesen waren und jeweils mehr als 80 Prozent zugelegt hatten, stiegen um 4,42 Prozent auf 61,45 Euro.

Für die Titel der Lufthansa ging es um 3,03 Prozent auf 16,85 Euro hoch. Konzernchef Christoph Franz sagte der «Bild»-Zeitung, dass die größte deutsche Fluggesellschaft auf Wachstumskurs sei und 4000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen wolle.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 2,55 (Donnerstag: 2,51) Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,05 Prozent auf 124,90 Punkte. Der Bund Future gewann 0,46 Prozent auf 125,89 Punkte. Der Kurs des Euro notierte am Abend bei 1,3367 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,3348 (Freitag: 1,3362) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7492 (0,7484) Euro.