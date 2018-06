Santiago de Chile (dpa) - In Chile hat ein Erdbeben der Stärke 7,2 Angst und Panik verbreitet. Viele Menschen in den Küstengebieten rannten auf die Straßen. Zentrum des Bebens war eine Region, knapp 600 Kilometer von der Hauptstadt Santiago entfernt. Über Schäden ist noch nichts bekannt. In der Region gab es nach Angaben der nationalen Notstandsbehörde Stromausfälle. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben. Im Februar vergangenen Jahres waren bei einem Erdbeben der Stärke 8,8 in Chile rund 500 Menschen ums Leben gekommen.

