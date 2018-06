Berlin (dpa) - Guido Westerwelle setzt auf Kampf: Der FDP-Chef stimmte sich heute mit seinen engsten Beratern in der Parteiführung ab. Er denke nicht an einen Rückzug und wolle die Partei auch in die anstehenden Landtagswahlkämpfe führen, hieß es nach dem Strategietreffen. Die Umfragewerte der FDP sind zuletzt um rund zehn Prozent eingebrochen. Aus einzelnen Landesverbänden gab es Rücktrittsforderungen. Deshalb wird Westerwelles Auftritt beim Dreikönigstreffen am Donnerstag in Stuttgart mit großer Spannung erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.