Antananarivo (dpa) - Panik vor der Pest: In Madagaskar sind fünf Menschen in den vergangenen Tagen an der hochgradig ansteckenden Infektionskrankheit gestorben. Vor allem der Tod eines 13-jährigen Mädchens habe unter den Menschen Panik ausgelöst, berichtete eine lokale Tageszeitung. Insbesondere in der Regenzeit gibt es in Madagaskar immer wieder Fälle von Pest. Hauptüberträger der Bakterien sind die Ratten, die die Armenviertel der Städte, die meist offenen Abwasserkanäle und die wilden Müllkippen bevölkern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.