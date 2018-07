Stuttgart (dpa) - Der Aufschwung in Deutschland verliert zum Jahreswechsel wieder etwas an Tempo. Die Wirtschaft sieht die derzeitige Geschäftslage nicht mehr so positiv wie im vergangenen Herbst, ergab eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Auch die Prognosen fallen bei der Befragung unter 700 deutschen Unternehmen nicht mehr so optimistisch aus. Grund: Wegen der Schuldenkrise ist das Vertrauen in den Euro und die Zentralbanken gesunken.

