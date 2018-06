Wiesbaden (dpa) - Im vergangenen Jahr waren in Deutschland so viele Menschen beschäftigt wie nie zuvor. Mit mehr als 40 Millionen Erwerbstätigen wurde ein Rekord aufgestellt, teilte das Statistische Bundesamt mit. Im Vergleich zum Krisenjahr 2009 gab es ein Plus von knapp 200 000 Beschäftigten. Ob dieser Trend auch in diesem Jahr anhält, sei schwer zu sagen, sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Nach dem derzeitigen Stand erwartet er dies aber.

