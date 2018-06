Berlin (dpa) - Die Dioxin-Funde in Futtermitteln stellen derzeit keine Gefahr für Verbraucher dar. So sieht es das Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Untersuchungsergebnisse von Eiern zeigten, dass ein normaler Verzehr völlig unbedenklich sei, so die Behörde. Mit Dioxin verseuchtes Futter war an hunderte Betriebe in mehreren Bundesländern verkauft worden. In Niedersachsen wurden rund 1000 Legehennen-Farmen, Schweine- und Putenzuchtbetriebe gesperrt. In einigen anderen Bundesländern kam es zu vereinzelten Schließungen.

