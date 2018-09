Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist nach einem starken Vorjahr auch freundlich in das neue Jahr gestartet. Zu Handelsschluss lag er bei 6989,74 Punkten und damit 1,09 Prozent im Plus. Der Kurs des Euro notierte am Abend bei 1,3367 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs vorher auf 1,3348 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7492 Euro.

