Berlin (dpa) - War der blutige Anschlag von Alexandria nur der Anfang? Schon an Heiligabend hat das Bundeskriminalamt die zuständigen Behörden über eine Anschlagsdrohung im Internet gegen die koptische Kirche auch in Deutschland gewarnt. Das österreichische Innenministerium sprach von einer «Todesliste» mit Namen von Kopten aus verschiedenen Ländern, die auf einer Internetseite der Terrororganisation «Islamischer Staat Irak» veröffentlicht worden sei. In Alexandria waren in der Neujahrsnacht mehr als 20 Menschen bei einem Anschlag auf eine Kirche getötet worden.

