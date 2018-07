Paris (dpa) - Endlich mal gute Schlagzeilen: Liliana Matthäus (23), bisher eher durch Ehe-Probleme mit Lothar Matthäus (49) in den Medien, hat als Model in Paris für Aufsehen gesorgt.

Bei der Show der türkischen Designerin Dilek Hanif lief sie am Donnerstagabend zum Beispiel in einem beigefarbenen, strass-besetzten Abendkleid über den Laufsteg. Im Publikum saß ihr Ehemann.

Letzter Stand war eigentlich: Eine endgültige Trennung der beiden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte Rekordnationalspieler Matthäus, für den es die vierte Ehe ist, der «Bild am Sonntag» gesteckt, dass «es nicht mehr geht». Die beiden hatten am 1. Januar 2009 geheiratet.