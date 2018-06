Dallas (dpa) - Dank eines starken Schlussviertels haben die Dallas Mavericks in der NBA auch ihr viertes Spiel in Serie gewonnen. Die «Mavs» setzten sich gegen die Atlanta Hawks mit 102:91 durch und festigten damit ihren dritten Platz in der Western Conference. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki war mit 19 Punkten bester Werfer bei den «Mavs», zudem überzeugte Jason Terry mit 18 Zählern und elf Assists.

