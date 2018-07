Berlin (dpa) ­ Als der Drehbuchautor Henry (Til Schweiger) eines Tages nach Hause kommt, sitzt vor seiner Tür ein achtjähriges Mädchen, das sich als seine Tochter entpuppt. Magdalena (Emma Schweiger) soll einige Zeit bei ihm wohnen, während ihre Mutter in den USA weilt.

Dabei hat Henry doch mit Kindern gar nichts am Hut und ist überfordert. Er muss sich um Magdalenas Hausaufgaben kümmern, soll aber auch ein extrem wichtiges Drehbuch schreiben. So will er endlich wieder einen beruflichen Erfolg haben - und seine Ex-Freundin, die Bestsellerautorin Katharina (gespielt von Jasmin Gerat), zurückgewinnen. Mit «Keinohrhasen» startete Schweiger einst als Regisseur durch, nun will er mit seiner neuen Liebeskomödie erneut einen Erfolg vorlegen.

(Kokowääh, Deutschland 2011, 126 Min., FSK ab 6, von Til Schweiger, mit Til Schweiger, Jasmin Gerat, Emma Schweiger)

