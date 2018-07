Inhalt Seite 1 — Sorge um Ägypten dominiert Merkels Israel-Besuch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jerusalem (dpa) - Deutsch-israelische Regierungsgespräche in Jerusalem: Eigentlich sollten Zukunftsthemen und der Jugendaustausch im Zentrum stehen. Doch die Entwicklung in Ägypten überschattet das Treffen.

Beide Länder kooperieren künftig bei Zukunftsthemen wie Forschung, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Entwicklungshilfe noch stärker als bisher. Das vereinbarten die Kabinette unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag in Jerusalem bei den dritten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen.

Im Zentrum des Treffens stand neben den Krisen in den Nachbarstaaten Israels auch der seit September auf Eis liegende Friedensprozess mit den Palästinensern. In deutschen Regierungskreisen hieß es vor dem Treffen, Merkel wolle bei Netanjahu auf Zugeständnisse in den seit Monaten stagnierenden Gesprächen dringen. Die Kanzlerin sehe ein Zeitfenster von etwa sechs Monaten. Wenn im Herbst der Präsidentschaftswahlkampf in den USA beginne, sei nicht mehr zu erwarten, dass sich die Amerikaner intensiv in den Prozess einschalten würden.

Ziel der Kanzlerin sei weiterhin eine Zwei-Staaten-Regelung, denkbar sei eine schrittweise Lösung. Konkrete Vorschläge könnte es demnach beim Treffen des Nahost-Quartetts (UN, EU, USA, Russland) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende geben.

Angesichts der Unruhen in Ägypten hatte Netanjahu am Sonntag bei einer Sitzung seines Kabinetts die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Berlin hervorgehoben: «Wir sehen Deutschland - eines der wichtigsten Länder der Welt und eines der wichtigsten für Israel - als einen Hauptanker unserer Beziehungen mit Europa.»

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) beriet schon am Sonntagabend in Tel Aviv mit seinem Amtskollegen Avigdor Lieberman über die Lage im Nahen Osten und in Ägypten. Merkel und ihr Außenminister hatten sich wiederholt hinter friedliche Demonstrationen gestellt und den ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak aufgefordert, einen Prozess hin zu freien, fairen und demokratischen Wahlen einzuleiten.

Zahlreiche Minister begleiteten die Kanzlerin nach Jerusalem. Erstmals nahmen Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Vertreter des Landwirtschaftsministeriums an dem Treffen teil. De Maizière unterzeichnete mit seinem israelischen Kollegen nach den Waldbränden in der Nähe von Haifa mit mehr als 40 Toten im Dezember eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Katastrophenprävention und zum Bevölkerungsschutz.