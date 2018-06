Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach Verstärkungen fündig geworden, muss den lukrativen Verkauf von Jefferson Farfan aber abschreiben. Am letzten Tag der Transferperiode verpflichtete der Fußball-Bundesligist die Profis Anthony Annan und Ali Karimi.

Mittelfeldspieler Annan kommt von Rosenborg Trondheim und unterschrieb einen Vertrag bis 2014. Dem Vernehmen nach liegt die Ablösesumme für den ghanaischen Nationalspieler bei 2,5 Millionen Euro.

Darüber verstärkt der 32 Jahre alte Karimi den Tabellen-11. bis zum Saisonende. «Es liegt nur noch an Formalien. Ich freue mich, dass wir noch einen erfahrenen Spieler hinzubekommen», bestätigte Schalke-Trainer Felix Magath «Kicker online». Der 112-malige iranische Nationalspieler war bereits von 2005 bis 2007 beim FC Bayern unter Magath im Einsatz und bestritt beim Rekordmeister 42 Pflichtspiele. Karimi wechselt ablösefrei zum FC Schalke.

In Ex-Europameister Angelos Charisteas hatte Magath bereits am Vortag einen weiteren derzeit vertragslosen Profi bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. «Beide Verpflichtungen bedeuten keinerlei finanzielles Risiko», kommentierte Magath. Wie Schalke am Montag weiter mitteilte, verlässt Besart Ibraimi den Club. Der 24 Jahre alte Mazedonier kam in einem Jahr nur auf zwei Bundesliga-Einsätze und schließt sich dem ukrainischen Erstliga-Aufsteiger PFC Sevastopol an.

Dagegen kam der geplante 17 Millionen-Euro-Transfer von Farfan nach Wolfsburg nicht zustande. Es soll Probleme bei der Auflösung des Vertrages in Schalke gegeben haben. Deshalb verzichtete der Revierclub auf eine Verpflichtung des Frankfurter Kapitäns Patrick Ochs. «Schalke hat das Angebot für Ochs zurückgezogen, weil sich der Farfan-Wechsel zu Wolfsburg zerschlagen hat», sagte Frankfurts Vorstandschef Heribert Bruchhagen.