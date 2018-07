New York (dpa) - Eigentlich hatte Tiffany, die Ex-Freundin von Jonathan Knight (42), schon vor einer Woche das Geheimnis in einer TV-Show ausgeplaudert. Nun hat sich das Mitglied der ehemaligen Boygroup New Kids on the Block (NKOTB) nach Angaben der Zeitung «New York Daily News» selbst geäußert.

Auf einem nur für Mitglieder zugänglichen Blog der Popgruppe bestätigte der amerikanische Sänger zum ersten Mal öffentlich, schwul zu sein. «Ich habe mein Leben stets offen gelebt und niemals irgendjemandem verheimlicht, dass ich schwul bin» schrieb Knight in dem Blog, der auf «Towleroad.com», einer Webseite über Trends unter Homosexuellen, veröffentlicht wurde.

Seine Ex-Freundin nahm er in Schutz. «Ich wurde niemals von jemand anderem geoutet als von mir selbst! Das habe ich bereits vor zwanzig Jahren gemacht» schrieb er weiter. Der 42-Jährige arbeitet gerade mit seinen Kollegen an einem Comeback und bereitet eine gemeinsame Tournee mit den Backstreet Boys vor.

Knight hatte in den späten 80er Jahren eine Beziehung mit der amerikanischen Popsängerin Tiffany, bekannte sich aber angeblich kurze Zeit später in privaten Kreisen zu seiner Homosexualität. In der US-Entertainment Show «Watch What Happens Live» hatte Tiffany am 20. Januar nebenbei bemerkt, dass ihr Ex «später schwul wurde».