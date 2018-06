Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Husni Mubarak hat in seiner neuen Regierung nur etwa ein Drittel der bisherigen Minister ausgetauscht. Das wurde am Montag bei der Vereidigung des Kabinetts in Kairo deutlich.

Treue Gefolgsleute Mubaraks wie Verteidigungsminister Mohammed Tantawi und Außenminister Ahmed Abul Gheit bleiben im Amt, wie das ägyptische Staatsfernsehen berichtete. Neuer Innenminister ist Mahmut Wagdi, der zuvor ein Amt in der Gefängnisverwaltung hatte.

Aus Kreisen der Regierungsbehörden verlautete, mehrere ranghohe Staatsvertreter hätten Angebote für Ämter in der neuen Regierung ausgeschlagen. Als Reaktion auf Proteste hatte Mubarak am Freitag die Regierung abgelöst und Reformen versprochen. Zum neuen Regierungschef hatte er Ahmad Schafik ernannt.