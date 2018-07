Millionenprotest in Kairo geplant

Kairo (dpa) - Mit einem Aufruf zum Millionenprotest steuert der Machtkampf in Ägypten einem neuen Höhepunkt zu. Für den «Mega- Protest» gegen Präsident Husni Mubarak will eine oppositionelle Jugendbewegung in Kairo mehr als eine Million Menschen auf die Straße bringen. Das berichtete Al-Dschasira. Hunderte Deutsche verließen inzwischen das Unruheland Richtung Heimat. Mubarak gab seinem neuen Ministerpräsidenten Ahmad Schafik die Order, angekündigte demokratische Reformen umsetzen. In seinem neuen Kabinett finden sich allerdings nur etwa ein Drittel neue Minister.

EU fordert «geordneten Übergang» in Ägypten

Brüssel (dpa) - Die EU-Außenminister haben sich einhellig für einen «geordneten Übergang» zu mehr Demokratie in Ägypten ausgesprochen. Ein entsprechendes Papier wurde beim Treffen der 27 Minister in Brüssel beschlossen. Das berichteten Diplomaten. Die ägyptische Regierung müsse demokratische Reformen ermöglichen und damit den Weg für freie und faire Wahlen bereiten. Zur Person des Präsidenten Husni Mubarak nehmen die Minister den Angaben zufolge keine Stellung. In den Beratungen habe es dazu unterschiedliche Ansichten gegeben.

EU friert Konten der Familie Ben Alis ein

Brüssel (dpa) - Die EU geht Tunesiens geflohenem Ex-Machthaber Zine el Abidine Ben Ali ans Geld und friert die europäischen Konten der gesamten Familie ein. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Außenminister der 27 EU-Staaten bei ihrem Treffen in Brüssel. Es handele sich um eine grundsätzliche Entscheidung, die noch konkret ausgestaltet werden müsse, berichteten Diplomaten.

