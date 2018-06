Düsseldorf (dpa) - Reisen nach Ägypten können nach Ansicht von Verbraucherschützern wegen der aktuellen Unruhen kostenlos storniert werden.

Die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes, wonach derzeit von Reisen in das Land abgeraten wird, seien als Fall von höherer Gewalt zu werten, teilte die Verbraucherzentrale NRW am Montag in Düsseldorf mit. Bei der Kündigung von Pauschalreisen dürften dann nicht die sonst üblichen Stornierungspauschalen erhoben werden. Eine Kündigung wegen höherer Gewalt sei auch möglich, wenn die Pauschalreise bereits angetreten sei. In diesem Fall müssten die Kosten für nicht in Anspruch genommene Leistungen erstattet werden.