Berlin (dpa) - Der zeitweise in Afghanistan wegen Terrorverdachts inhaftierte Frankfurter Student ist wieder zurück in Deutschland. Das bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. US-Einheiten hatten den 23-jährigen Deutsch-Afghanen 20 Tage lang im Militärgefängnis Bagram festgehalten - am Samstag wurde er überraschend freigelassen. Der junge Mann war bereits zuvor ins Visier der Frankfurter Justiz geraten. Sie stellte 2010 ihre Ermittlungen aber ein, weil ihm kein konkreter Kontakt zu Terroristen nachgewiesen werden konnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.