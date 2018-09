Hordorf (dpa) - Polizei und Staatsanwaltschaft wollen im Laufe des Tages weitere Einzelheiten zur Ursache des schweren Zugunglücks in Sachsen-Anhalt bekanntgeben. Die Ermittler rechnen aber erst in einigen Tagen mit genauen Erkenntnissen. Einige der 23 Verletzten schweben noch in Lebensgefahr, andere konnten die Krankenhäuser wieder verlassen. Ob ein technischer Fehler oder menschliches Versagen zu der Katastrophe führte, ist unklar. Auf dem Streckenabschnitt gibt es kein Sicherheitssystem, das beim Überfahren eines roten Signals eine sofortige Notbremsung auslöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.