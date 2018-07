Berlin (dpa) - Arbeitsministerin Ursula von der Leyen hält eine feste Frauenquote von 30 Prozent in Führungsgremien der deutschen Wirtschaft weiterhin für unverzichtbar. Es müsse klar sein, dass die gesetzliche Vorgabe in diesem Jahr geklärt werde, sagte sie im NDR. Sie ging damit erneut auf Gegenkurs zu Familienministerin Kristina Schröder. Diese strebt flexible Quoten an. Eine Frauenquote von 30 Prozent ist laut von der Leyen umsetzbar: Entweder freiwillig innerhalb von zwei Jahren oder gesetzlich vorgeschrieben bis 2018.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.