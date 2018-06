Hamburg (dpa) - In Hamburg ist Dioxin aus Uetersen in Schweinefutter gefunden worden. Das meldet das «Hamburger Abendblatt» (Mittwochausgabe). Danach wurde das dioxinhaltige Futter bei einem Futtermittelhersteller in der Hansestadt entdeckt.

Der Anteil des verseuchten Fetts sei mit vier Prozent am Futtermittel nach Angaben der Hamburger Gesundheits- und Verbraucherschutzbehörde nur gering gewesen. Die Grenzwerte für Dioxin seien weit unterschritten worden, erklärte Behördensprecher Rico Schmidt. Weitere Unternehmen, die Lieferungen von dem Futtermittelhersteller erhalten hätten, seien informiert worden.