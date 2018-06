Inhalt Seite 1 — CSU punktet durch Guttenberg - Auftakt in Kreuth Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/München (dpa) - Die CSU ist wegen der Beliebtheit von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg im Aufwind.

Die Partei hätte einer neuen Umfrage zufolge mit 45 Prozent derzeit sogar Chancen, bei einer Landtagswahl in Bayern die absolute Mehrheit zurückzugewinnen - allerdings eher mit Guttenberg an der Spitze als mit Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer.

Im bayerischen Wildbad Kreuth plant die CSU-Landesgruppe im Bundestag zusammen mit Seehofer und den Bundesministern von Mittwoch bis Freitag ihren politischen Auftakt für 2011 mit neuer Stärke und demonstrativer Harmonie. Am Dienstag zeichnete sich aber Ärger mit dem Koalitionspartner FDP bei der Vorratsdatenspeicherung ab.

Die CSU hat für Donnerstagabend den Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, nach Kreuth eingeladen. Sie will für die Fahnder die Vorratsdatenspeicherung von Internet- und Telefonverbindungen im Kampf gegen Kriminelle schnell durchsetzen. Dagegen hält Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) Datenspeichern ohne konkreten Anlass für verantwortungslos.

Umstritten bei CSU-Politikern ist die Einladung der ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, zum Kamingespräch an diesem Mittwochabend. Käßmann, die wegen einer Autofahrt trotz Alkoholkonsums zurückgetreten war, hatte in ihrer Amtszeit in einer Predigt gesagt: «Nichts ist gut in Afghanistan.» Die CSU erklärte, es sei Tradition der Kreuther Klausur, auch kritische und streitbare Persönlichkeiten einzuladen.

Ihr Stimmungshoch verdankt die CSU laut Emnid-Studie im Auftrag der «Bild»-Zeitung (Dienstag) vor allem Guttenberg. Zuletzt lag die Partei bei 38 Prozent. Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich setzt in Bayern nun wieder auf Wahlergebnisse von mehr als 50 Prozent. Er warnte aber im «Hamburger Abendblatt» vor Personaldebatten. «Horst Seehofer genießt in der Partei einen starken Rückhalt», sagte er.

Laut Emnid wollten aber 71 Prozent der Befragten Guttenberg als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2013 - und nur 20 Prozent Seehofer. Er regiert zurzeit mit der FDP. Emnid-Chef Klaus-Peter Schöppner sagte, die CSU sei dank Guttenberg wieder da: «Er ist eindeutig das politische Zugpferd in Bayern (...). In keinem anderen Bundesland ist die Nummer 1 so eindeutig die Nummer 2 wie in Bayern.»