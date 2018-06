Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Lindsay Lohan könnte erneut ins Gefängnis eingewiesen werden. Lohan soll im Entzug eine Mitarbeiterin der Betty-Ford-Klinik attackiert und verletzt haben. US-Medien berichten, dass die Polizei im kalifornischen Riverside County den Fall geprüft hat und das Ergebnis noch in bis Ende der Woche an die Staatsanwaltschaft weiterleiten will. Die Schauspielerin steht unter Bewährung und muss bei Verstößen gegen die Bewährungsauflagen damit rechnen, wieder ins Gefängnis zu müssen.

