München (dpa) - Die Münchner Staatsanwaltschaft arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung rätselhafter Zahlungen an den früheren BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky. Zu möglichen Vorwürfen könnten aber noch keine Angaben gemacht werden, sagte eine Sprecherin der Behörde. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer drängte zur Eile. Der Vorgang müsse so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Der Manager soll laut «SZ» in seiner Amtszeit 50 Millionen US-Dollar aus Mauritius und der Karibik erhalten haben.

