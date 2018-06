Berlin (dpa) - Die Berliner Ermittlungen zu einem möglichen Quecksilber-Anschlag auf ein russisches Dissidenten-Ehepaar sind eingestellt worden. Es gebe keine Hinweise auf eine bewusste Vergiftung des Paares während seines Deutschland-Aufenthalts, so die Berliner Staatsanwaltschaft. Was zuvor in Russland passiert sei, sei jedoch unklar. Laut «Bild» hält sich der Ex-KGB-Offizier mit seiner Frau seit längerem in Berlin versteckt. Bei einer Blutuntersuchung waren deutlich erhöhte Quecksilber-Werte festgestellt worden.

