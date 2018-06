London (dpa) - Obwohl die Trennung schon rund ein halbes Jahr her ist, kann Kelly Osbourne (26) ihren ehemaligen Verlobten Luke Worrall (21) nicht vergessen. Dem Magazin «Cosmopolitan» erzählte sie, dass sie in ihn noch immer total verliebt sei, berichtet der «Mirror» in seiner Onlineausgabe.

«Wir müssen noch eine Menge über das Leben lernen. Es wurden viele Fehler gemacht und eine Menge böser Dinge gesagt. Ich denke, dass wir Zeit brauchen, um an uns zu arbeiten», lautet die Bilanz ihrer Beziehung. «Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich noch immer bis über beide Ohren in ihn verliebt bin», gestand die Tochter von Ozzy Osbourne. Seit ihrer Trennung sei sie auch mit niemand anderem zusammen gewesen, offenbarte sie.