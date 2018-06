Los Angeles/New York (dpa) - Mit Superhelden zum Stern: Der Spider-Man-Erfinder Stan Lee ist mit einem eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt worden.

Der New Yorker wurde am 4. Januar, eine Woche nach seinem 88. Geburtstag, für die Erfindung der Superhelden geehrt, die die Comicszene der letzten Jahrzehnte geprägt haben. Neben dem Spinnenmann hat Lee auch X-Men, den Unglaublichen Hulk, den Silver Surfer, Iron Man und die Fantastic Four erfunden.

Der Stern für Lee auf dem wohl berühmtesten Gehweg Hollywoods trägt die Nummer ist der 2428. «Ich bin sehr stolz, dass einige meiner Geschichten, die ich vor so vielen Jahren geschrieben habe, heute noch gelesen werden und hoffentlich auch noch Spaß machen. Und auch, dass aus diesen Figuren immer noch Filme, Fernsehserien und sogar ein Broadway-Musical gemacht werden», sagte Lee dem Sender CNN. Er hatte vor 70 Jahren angefangen, Comics zu zeichnen. Seine Geschichten werden in fast 80 Ländern der Erde gelesen.