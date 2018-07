New York (dpa) - Nach Jahrzehnten des Wankens will Universal nun doch die Lebensgeschichte des Kriegshelden Louis Zamperini verfilmen. Grundlage soll das Buch «Unbroken» («Ungebrochen») der Bestsellerautorin Laura Hillenbrand sein, wie der «Hollywood Reporter» meldet.

Für die Hauptrolle ist Nicolas Cage im Gespräch. Zamperini hatte 1936 an den Olympischen Spielen in Berlin teilgenommen. Später meldete er sich als Freiwilliger zur Luftwaffe, sein Bomber wurde abgeschossen. 47 Tage trieben sein Kamerad und er im Pazifik, bevor die Japaner ihn fanden und verhafteten. Von seinen sadistischen Aufsehern ließ er sich nicht brechen und konnte so 1945 von den Alliierten befreit werden. Zamperini lebt noch, er ist 93 Jahre alt.