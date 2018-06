Albuquerque (dpa) - Nach Jahren der Vorbereitung sollen im April die Dreharbeiten zum Film «The Avengers» («Die Rächer») beginnen. Das Projekt ist die neueste Umsetzung eines Comics aus dem legendären Marvel-Verlag («Spider-Man», «The Fantastic Four», «X-Man»).

Der Film ist eine Ansammlung von Superhelden und so auch von Superstars: Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson und andere sollen dabei sein. Gedreht wird, dank großzügiger Subventionen, in New Mexico. Allerdings werden sich Kinobesucher noch etwas gedulden müssen. Der Film kommt nicht vor Sommer in die deutschen Kinos - nächsten Jahres.