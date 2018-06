Offenbach (dpa) - Am Freitag fällt vielerorts ergiebiger Regen und das Tauwetter dauert an. Die Temperatur steigt auf Maxima zwischen 2 Grad im Nordosten und örtlich um die 10 Grad am Oberrhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Meist weht mäßiger Wind aus Südwest, im höheren Bergland sind Sturmböen möglich. In der Nacht zum Sonnabend fällt gebietsweise Regen, im Norden z.T. Schneeregen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 Grad am Niederrhein und 0 grad am Alpenrand sowie in Vorpommern, so der DWD.