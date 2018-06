Berlin (dpa) - Der Gesundheitszustand von «Wetten, dass..?»- Kandidat Samuel Koch, der am 4. Dezember in der ZDF-Show schwer verunglückte, bessert sich allmählich. Er ist allerdings noch gelähmt.

Kochs Vater Christoph erklärte am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme zum Gesundheitszustand seines Sohnes, «Bewusstsein, Atmung und Kreislauf werden langsam besser».

Was Gefühl und seine Beweglichkeit anbelange, «werden wir den Begriff Geduld für uns neu definieren, denn wie bei allen diesen Verletzungen werden wir die Entwicklung abwarten müssen». In der ZDF-Show war der damals 23-Jährige beim Versuch, mit Sprungfedern an den Füßen über ein entgegenkommendes Auto einen Salto zu schlagen, gestürzt. Er liegt in einer Schweizer Spezialklinik.

«Viele besorgte Menschen und zahlreiche Medienvertreter erkundigen sich nach Samuel», fuhr Vater Koch fort. «Sehr gerne hätten wir zum Jahreswechsel berichtet, wie es ihm geht, aber sein Zustand richtet sich nicht nach Kalendertagen. Bewusstsein, Atmung und Kreislauf werden langsam besser.» Solange er intensive medizinische Betreuung brauche, besuchten ihn nur die engsten Angehörigen. Mutter und Vater seien täglich bei ihm.

Trotz der schwierigen Lage stecken die Kochs nicht auf. «Wir bleiben - wie die vielen anderen Menschen, die für ihn beten und hoffen - zuversichtlich», meinte Koch weiter. «Auch Samuel weiß, dass er wieder glücklich werden wird, weil bisher immer Gottes Pläne besser waren als seine. Für uns alle ist dies eine Grenzsituation, in der wir auch weiterhin getragen werden von dem liebevollen Kontakt zu Freunden und der Familie und der spürbaren Anteilnahme in der Bevölkerung.»

Moderator Thomas Gottschalk hatte die Live-Übertragung nach dem Unfall vor gut einem Monat abgebrochen. Ein paar Tage später hatte er in seinem Jahresrückblick «Menschen 2010» Vater Christoph Koch im Gespräch. Nach dem Unfall entbrannte in Deutschland eine Diskussion darüber, ob der Drang nach einer hohen Quote das Risiko in Unterhaltungssendungen schürt.

Die nächste «Wetten, dass..?»-Ausgabe wird am 12. Februar aus Halle an der Saale übertragen. Es ist gleichzeitig die Jubiläumsshow zum 30. Geburtstag der Show.