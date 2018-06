Berlin (dpa) - Der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle hat seine Partei beschworen, sich unter seiner Leitung auf die kommenden Landtagswahlen zu konzentrieren. Es sei schon deutlich geworden, dass sie wüssten, dass sie ihre Arbeit verbessern könnten - aber dass sie auch nach vorne schauen. Das sagte er im ZDF-«Heute Journal» auf die Frage nach Selbstkritik in seiner Rede beim Dreikönigstreffen in Stuttgart. Die Alternative zu einer Regierung mit der FDP sei eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Linkspartei. Er wolle jedoch nicht, dass sich solche Konstellationen in den Ländern breitmachen.

