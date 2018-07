Stuttgart (dpa) - Bei dem traditionellen FDP-Dreikönigstreffen in Stuttgart will Parteichef Guido Westerwelle heute den Kurs der Partei abstecken. Nach der wochenlangen Debatte über seine Zukunft wird erwartet, dass er seinen Führungsanspruch bekräftigt. Er werde auch die Partei in die anstehenden Landtagswahlkämpfe führen, hieß es. Seit der Bundestagswahl hat die FDP nach Umfragen fast zehn Prozentpunkte verloren und liegt jetzt um die fünf Prozent. Im Mai - nach den Landtagswahlen in Hamburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland- Pfalz und Baden-Württemberg - wählt die FDP ihre Führung neu.

