Berlin (dpa) - Der chinesische Vize-Premierminister Li Keqiang beginnt heute in Berlin seinen dreitägigen Deutschland-Besuch. Er hat angekündigt, dass China die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland vertiefen möchte. Am Abend will Li zusammen mit Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und deutschen Topmanagern bei einem Essen über gemeinsame Projekte sprechen. Der 55-jährige Li wird als künftiger Premierminister der asiatischen Supermacht gehandelt.

