Berlin (dpa) - Regen auf frostkalten Straßen hat in weiten Teilen Deutschlands gefährliches Blitzeis verursacht. In Schleswig-Holstein gab es nach Angaben der Polizei vielerorts bis zu zwei Zentimeter Eis auf den Straßen, zahlreiche Unfälle waren die Folge. In mehreren Kreisen wurde der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Auch in Thüringen machten spiegelglatte Straßen den Autofahrern zu schaffen. Der Deutsche Wetterdienst gab eine Unwetterwarnung heraus. Auch aus Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen wurden extrem glatte Straßen gemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.