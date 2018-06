Berlin (dpa) - Der kalte Winter treibt die Heizkosten nach oben: Mietern und Wohnungseigentümern drohen für 2010 Nachzahlungen an ihre Gasversorger. Haushalte mit Gasversorgung müssten mit Mehrkosten von rund 4,5 Prozent rechnen, obwohl sich die Gaspreise in der Summe kaum bewegt hätten. Das teilte das Verbraucherportal toptarif.de mit. Die Steigerungen träfen besonders Haushalte mit Ölheizung, weil dort auch die Preise in die Höhe schnellten. Eine Möglichkeit, steigenden Gaskosten zu entgehen, sei der Anbieterwechsel.

