Berlin/Kiel (dpa) - Der Skandal um giftiges Dioxin in Eiern und Fleisch nimmt immer größere Dimensionen an. Verseuchtes Tierfutter ist schon viel länger im Umlauf als bekannt. Zudem war die Giftdosis bei neuen Proben vom Futterfetthersteller Harles und Jentzsch knapp 78 Mal so hoch wie erlaubt.

Die Bundesregierung vermutet Kriminelle am Werk. Die Verbraucher lassen zunehmend die Finger von Eiern. In Deutschland sind mittlerweile mehr als 4700 Höfe gesperrt, mindestens 13 Bundesländer hat der Skandal schon erreicht.

Bei neuen Proben von Futterfetten der Firma Harles und Jentzsch in Schleswig-Holstein war die Belastung in neun von zehn Fällen zu hoch, teilte das Kieler Agrarministerium am Freitag mit. Ermittelt wurden bis zu 58,17 Nanogramm - bei einer Grenze von 0,75. Der Behörde liegen insgesamt bisher 30 Testergebnisse vor. In 18 Fällen war der Grenzwert überschritten. Die untersuchten Tranchen stammen aus der Zeit vom 11. November 2010 bis Ende Dezember. Alles in allem wurden mehrere hundert Proben mitgenommen, datiert auf die Zeit seit Juni.

Aber bereits im März 2010 fand ein Labor in Industriefetten der Firma Dioxinwerte, die doppelt so hoch lagen wie der Grenzwert. Die Behörden erfuhren davon jedoch nichts. Die Fette hätten nicht verwendet werden dürfen, erklärte das Kieler Ministerium. Bis Oktober gab es noch zwei weitere Fälle, die hätten gemeldet werden müssen. Gegen die Firma ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Geschäftsführer von Harles und Jentzsch, Siegfried Sievert, wies in einem Interview mit Spiegel TV den Vorwurf krimineller Machenschaften zurück.

Aber es gibt noch weitere Vorwürfe gegen seine Firma: Es liege auch der Verdacht des Betrugs und der Steuerhinterziehung nahe, bestätigte der Sprecher des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums, Gert Hahne, am Freitagabend einen Bericht des Bielefelder «Westfalen-Blatts» (Samstag). Vieles spreche dafür, dass das Unternehmen seine Kunden betrogen und minderwertige technische Mischfettsäure zu teurem Futterfett verarbeitet habe, sagte Hahne der Zeitung.

Woher kam das Dioxin im Tierfutter? Vielleicht war Frittenfett aus dem Ausland schuld. Das Agrarministerium in Hannover, das mehrere Tausend niedersächsische Bauernhöfe sperren ließ, lässt dies prüfen. Harles und Jentzsch bekam Fett von dem Biodiesel-Hersteller Petrotec, der Reststoffe aus Imbissen und Fritteusen verarbeitet.

In der kommenden Woche solle anhand von Proben geklärt sein, ob Petrotec Altfette bezog, die mit Dioxin belastet waren, sagte der niedersächsische Staatssekretär Friedrich-Otto Ripke (CDU). Er sprach auch von «kriminellen Machenschaften» einzelner Unternehmen der Branche. Die in den Dioxin-Skandal verwickelten Firmen hätten möglichst viel Gewinn erzielen wollten.