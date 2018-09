Offenbach (dpa) - Am Samstag ist der Himmel meist stark bewölkt und gebietsweise fällt Regen. Bis in die höheren Lagen herrscht Tauwetter. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 4 Grad und 16 Grad am Oberrhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Der Wind weht mäßig, im Bergland und an der Küste in Böen auch stark bis stürmisch aus Südwest bis Süd. In der Nacht zum Sonntag kommt im Westen und Nordwesten Regen auf. Es kühlt sich bis auf 7 bis 1 Grad ab, im Südosten ist leichter Frost bis -3 Grad möglich.