Deutsche Handballer verlieren Test in Island

Reykjavik (dpa) - Deutschlands Handballer haben sechs Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft ihren ersten von zwei Tests gegen Island verloren. Beim Olympia-Zweiten unterlag die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Freitagabend in Reykjavik mit 23:27 (12:14). Vor 2400 Zuschauern in der Laugardshöll warfen fünf deutsche Spieler jeweils drei Tore. Aufseiten der Isländer traf Olafur Stefansson (6/4) vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen am besten. An diesem Samstag (18.00 Uhr) treffen beide Teams erneut aufeinander. Zum Auftakt der WM-Vorbereitung hatte die DHB-Auswahl am vergangenen Montag mit 28:23 gegen WM-Gastgeber Schweden gewonnen.

DEG verpasst Spitze in DEL - Mannheim-Misere

Berlin (dpa) - Die DEG Metro Stars haben die erhoffte Rückkehr an die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verpasst. Die Düsseldorfer verloren am Freitag beim ERC Ingolstadt mit 3:7. Damit verteidigte der spielfreie EHC Wolfsburg Rang eins. DEL-Rekordmeister Adler Mannheim sorgte indes für einen Negativ-Rekord: Die Kurpfälzer unterlagen daheim den Hamburg Freezers 1:3 und blieben damit erstmals in ihrer Club-Geschichte sechs Partien lang ohne Punkt. Im Süd-Derby zwischen den Nürnberg Ice Tigers und dem EHC München behielten die fränkischen Hausherren mit 3:2 die Oberhand.

Offiziell: Luca Toni wechselt zu Juventus Turin

Turin (dpa) - Luca Toni geht ab sofort für Juventus Turin auf Torejagd. Wie der italienische Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, wechselt der 33-Jährige vom FC Genua nach Turin, wo er einen Vertrag bis Juni 2012 unterzeichnete. Juventus, das dem früheren Bayern-Stürmer laut Medienangaben vier Millionen Euro Jahresgehalt zusicherte, musste keine Ablösesumme bezahlen. Der Weltmeister von 2006 hatte für Genua in 18 Einsätzen nur sieben Tore geschossen. Nach zwei Jahren beim FC Bayern war Toni in der Vorsaison zum AS Rom gewechselt, im Sommer zog es ihn dann nach Genua.

Federer im Doha-Endspiel gegen Dawydenko