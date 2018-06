Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks tun sich ohne ihren verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki nach wie vor sehr schwer. Gegen die Oklahoma City Thunder verloren die Texaner in der NBA daheim mit 95:99 und kassierten damit im sechsten Spiel ohne Nowitzki die vierte Niederlage.

Bester Werfer der «Mavs», die neben Nowitzki auch auf den ebenfalls verletzten Caron Butler verzichten mussten, war Shawn Marion mit 25 Punkten. Jason Terry kam auf 19 Zähler. Für Oklahoma wurde Weltmeister Kevin Durant mit 28 Punkten zum Sieggaranten.

«Natürlich vermissen wir Dirk. Er ist offensiv wie defensiv ein ganz wichtiger Faktor für uns», sagte «Mavs»-Center Tyson Chandler, der wie DeShawn Stevenson und J.J. Barea auf 14 Punkte kam. Chandler glänzte zudem mit einer Saisonbestleistung von 18 Rebounds und war dementsprechend nach der Partie besonders sauer, dass sein Team einen zwischenzeitlichen 10-Punkte-Vorsprung noch aus der Hand gegeben hatte.

«Wir haben im Moment eben nicht Dirk oder Caron, die wichtige Punkte in Serie produzieren. Wenn wir einen Gegner am Boden haben, dürfen wir ihn nicht mehr aufstehen lassen», sagte Chandler, der mit Oklahomas Durant im Sommer in der Türkei den WM-Titel gewonnen hatte.

Nowitzki saß erneut im Anzug auf der Bank. Im Training konnte der am Knie verletzte Würzburger zwar schon wieder erste Sprungwürfe machen, dennoch bleibt abzuwarten, ob der 32-Jährige am Samstag (Ortszeit) gegen die Orlando Magic aufs Parkett zurückkehrt. Wahrscheinlicher erscheint derzeit ein Comeback am kommenden Mittwoch im Auswärtsspiel bei den Indiana Pacers.

Trotz der unnötigen Niederlage bleibt Dallas in der Western Conference mit 26 Siegen und 9 Niederlagen zweiter hinter den San Antonio Spurs (29:6). Oklahoma ist mit 24:13 Siegen Fünfter.