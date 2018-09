München (dpa) - Nach der Verhaftung von Ex-BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky könnten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hinziehen. Es sei derzeit nicht absehbar, wie lange die Untersuchung zur genauen Herkunft von 50 Millionen Dollar im Vermögen des früheren Risikomanagers dauern werden.

Das sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag in München. Zu Einzelheiten wollte sie sich nicht äußern, etwa zur Frage, ob es neben Gribkowsky weitere Beschuldigte in dem Fall gibt.

Der Banker war am Mittwoch wegen des Verdachts der Untreue, Steuerhinterziehung und Bestechlichkeit verhaftet worden und sitzt in Untersuchungshaft. Der 2008 von der Landesbank entlassene Gribkowsky war wegen der ungeklärten Herkunft von 50 Millionen Dollar ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten.

Das Geld stammt nach ersten Ermittlungen aus dem Verkauf der BayernLB-Anteile an der Formel 1 im Jahr 2006. Unklar ist unter anderem, wer das Geld gezahlt hat und ob der Landesbank dadurch ein Schaden entstanden ist. Auch die BayernLB wollte sich mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.