Berlin (dpa) - Was auf dem Firmengelände im niedersächsischen Bösel genau passiert ist, wissen wohl nur die Mitarbeiter selbst. «Kein Kommentar, auf Wiedersehen», ist das einzige, was es in diesen Tagen dort zu hören gibt.

In dem Unternehmen soll das Dioxin in das Futterfett gelangt sein. Eigentlich ist der Betrieb eine Spedition für den Vertrieb von Back- und Bratfetten, Flüssigei und Ölen. Die Futterfettproduktion wurde wohl illegal betrieben, vermuten Behörden.

Selbst die Bundesregierung spricht in dem immer größere Dimensionen annehmenden Dioxin-Skandal inzwischen von Indizien für «ein hohes Maß an krimineller Energie». Bereits im März hatte das Unternehmen Harles und Jentzsch aus Schleswig-Holstein, das mit der Spedition in Bösel beim Vertrieb kooperiert, Hinweise auf erhöhte Dioxin-Werte. Gemeldet wurde dies den Behörden aber nicht. Das bringt das angeblich um Transparenz bemühte Unternehmen nun noch mehr in Erklärungsnöte.

Als der Futtermittel-Skandal zur Jahreswende an Fahrt aufnahm, sagte Geschäftsführer Siegfried Sievert noch mit Blick auf ein anderes belastendes Probenergebnis aus dem Dezember: «Wir haben die Verunreinigung bei einer Routineuntersuchung selbst festgestellt und sofort den Behörden gemeldet.»

Am Freitagnachmittag kam für den Mann mit Halbglatze und Schnauzer der nächste Schlag: Neue Proben des Kieler Agrarministeriums wiesen in Sieverts untersuchten Futterfetten fast 78-fach zu hohe Dioxinwerte nach.

Erstmals greift nun der 2009 im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) verankerte Pranger: Unternehmen, die in einen Lebensmittel-Skandal verwickelt sind, dürfen namentlich genannt werden. Angesichts des wirtschaftlichen Schadens und des verdorbenen Rufes ist dies wohl die härtestmögliche Strafe. Gegen Sievert gibt es nun sogar eine Anzeige wegen versuchten Mordes.

Die Bauern pochen auf einen Entschädigungsfonds der Futterbranche - realistisch ist aber eher, dass lediglich die Haftpflicht der Futtermittelhändler greift. Die Versicherungen dürften dann auch bei Sievert anklopfen, um sich das Geld zurückzuholen. Bauernpräsident Gerd Sonnleitner bezifferte den Schaden für die betroffenen Bauern auf 40 bis 60 Millionen Euro pro Woche.