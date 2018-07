Berlin (dpa) - Hartz-IV-Streit bis in die Nacht: Mit einem stundenlangen Verhandlungsmarathon haben Bund und Länder am Abend die schwierige Kompromisssuche fortgesetzt. Echte Bewegung gibt es bisher nur beim Bildungspaket. Von einem Durchbruch sei man noch weit entfernt, versicherten alle Seiten in einer Verhandlungspause. Es hakt jetzt vor allem beim Mindestlohn, wo die Opposition nach den Ankündigungen von Union und FDP in den vergangenen Tagen deutlich mehr Entgegenkommen erwartet hatte.

