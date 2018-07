Las Vegas (dpa) - Audi hat 2010 so viele Autos verkauft wie nie zuvor. Dabei übertraf der Autobauer noch seine eigenen Prognosen. Audi verkaufte fast 1,1 Millionen Autos. 2009 waren es rund 15 Prozent weniger. Das sei ein superschönes Ergebnis, sagte Audi-Chef Rupert Stadler am Rande der Elektronikmesse CES in Las Vegas. Ursprünglich hatte die VW-Tochter als Absatzziel 1,08 Millionen Autos angegeben.

