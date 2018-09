Hannover (dpa) - Die vom Dioxin-Skandal besonders stark betroffenen Landwirte in Niedersachsen informieren heute über die Folgen verseuchter Futtermittel-Lieferungen für ihre Betriebe. Dabei soll es auch um Schadenersatz-Forderungen an den Hersteller des belasteten Futterfetts aus Schleswig-Holstein gehen. Das kündigte der Landesbauernverband in Hannover an. Der Deutsche Bauernverband verlangt ebenfalls eine finanzielle Wiedergutmachung. Fast die Hälfte des bundesweiten Umsatzes mit Geflügelfleisch entfällt auf Niedersachsen.

