London (dpa) - Fans von Sportwagen und David Beckham (35) können ihre Leidenschaften jetzt zusammenbringen. Bei eBay wird ein Porsche 911 versteigert, den der Star-Kicker vor zwei Jahren für 100 000 Dollar (80 000 Euro) gekauft hat, berichtet die «Daily Mail» in ihrer Onlineausgabe.

In das Luxusgefährt in matt Schwarz steckte Beckham noch einmal 50 000 Dollar hinein, um es ein bisschen persönlicher zu gestalten. So ließ er etwa seine Rückennummer 23 in die Ledersitze sticken.

Angeboten wird das gute Stück von einem amerikanischen Autohändler, nachdem Beckham, der bei LA Galaxy spielt, sich schon vor einiger Zeit von dem Liebhaberstück getrennt hatte. Das momentane Gebot liegt bei knapp 150 000 Dollar (115 000 Euro), fünf Tage lang kann noch mitgesteigert werden.

Zu Fuß müssen die Beckhams aber nicht gehen - sie besitzen einen großen Fuhrpark mit zahlreichen Sportwagen und Luxuskarossen, darunter auch einen Rolls Royce im Wert von 300 000 Pfund (350 000 Euro), mit dem das Glamourpaar schon mal die Kinder von der Schule abgeholt hat.