Berlin (dpa) - Mehr als 1000 Höfe in mehreren Bundesländern sind wegen des Skandals um Dioxinfunde in Eiern und Tierfutter gesperrt worden. Der bisherige Stand in den einzelnen Ländern im Überblick:

BADEN-WÜRTTEMBERG: Dem Agrarministeriums zufolge ist in Baden- Württemberg bislang kein mit Dioxin verunreinigtes Futtermittel aufgetaucht. Die Vertriebswege würden aber überprüft.

BAYERN: Nach Behördenangaben sind Eier aus einem betroffenen Betrieb an einen Großhandel geliefert worden. Der Großteil der Eier sei sichergestellt, einige seien aber bereits an weiter verarbeitende Betriebe geliefert worden. Der Fall werde derzeit untersucht.

BERLIN: Die Hauptstadt ist nach Angaben ist der Umweltsenatsverwaltung bislang nicht vom Skandal betroffen.

BRANDENBURG: Ein Schweineaufzuchtbetrieb wurde vorsorglich gesperrt. Der Betrieb hatte dem Verbraucherschutzministerium zufolge Futter aus einem Werk bezogen, das unter Dioxin-Verdacht stehe. Verbraucher seien nicht in Gefahr.

HESSEN: Das hessische Landwirtschaftsministerium hat zunächst Entwarnung gegeben. Bisher lägen keine Hinweise dafür vor, dass Futter, Eier oder Fleisch dioxinverseucht seien. Die Überprüfung dauere aber an.

MECKLENBURG-VORPOMMERN: Dem Schweriner Agrarministerium zufolge gibt es bisher keine Hinweise auf dioxinbelastete Futtermittel. Die Auswertung der Lieferlisten sei aber noch nicht abgeschlossen.