Inhalt Seite 1 — Ende der Hängepartie: Dzeko stürmt für ManCity Seite 2 Auf einer Seite lesen

Manchester (dpa) - Die zermürbende Hängepartie um Edin Dzeko ist endgültig beendet. Der Torjäger des VfL Wolfsburg wechselt für die Rekord-Ablösesumme von etwa 35 Millionen Euro zu Manchester City in die englische Premier League.

Beide Vereine bestätigten den Mega-Transfer, um dessen inhaltliche Details in den vergangenen Tagen zäh gerungen worden war. «Ich bin schon seit langer Zeit mit Manchester City in Verbindung gebracht worden. Aber bis heute wollte mich Wolfsburg nicht verkaufen. Endlich sind die Spekulationen vorbei», teilte Dzeko auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten mit. «Mein Kopf war zwar frei, aber ich habe auch nicht zu viel darüber nachgedacht, um nicht allzu abgelenkt zu sein», fügte der 24 Jahre alte Bosnier hinzu.

Der Top-Stürmer unterzeichnete bei ManCity einen Vertrag bis 2015. Er erhält das Trikot mit der Rückennummer 10 und soll sein Debüt am 15. Januar im Punktspiel gegen die Wolverhampton Wanderers feiern. Der Transfer ist der teuerste der Bundesliga-Geschichte. Bislang galt der Wechsel von Mario Gomez vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München 2009 für 30 Millionen Euro als kostenintensivste Personalrochade der Liga.

City-Trainer Roberto Mancini hatte die Einigung bereits am vergangenen Dienstag als perfekt bezeichnet. Einen Tag später flog Dzeko aus dem Wolfsburger Trainingslager in Marbella nach London zur sportärztlichen Untersuchung. Obwohl der große Rahmen festgezurrt war, feilschten die beiden Clubs, Dzeko und seine Berater weiter um die Vertragsdetails. Lange Zeit herrschte Uneinigkeit über die Ratenzahlungen und über das Gehalt des Profis. Dzeko soll künftig zwischen sieben und zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen.

«Ich freue mich, bei einem so großen Club mit solch großen Ambitionen zu sein», sagte Dzeko auf der City-Homepage. Er musste zuletzt noch Visum-Probleme klären und betonte, Manchester City sei seine «erste und einzige Wahl» gewesen. «Ich habe oft Kontakt zu Trainer Roberto Mancini gehabt. Und er hat mir gesagt, dass City der beste Club für mich sei», erklärte der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison.

Beim zweifachen englischen Meister trifft Dzeko auf die ehemaligen HSV-Profis Jerome Boateng, Nigel de Jong und Vincent Kompany. Mit dem argentinischen Nationalspieler Carlos Tevez soll er ein gefährliches Sturmduo bilden. «City kämpft in der Premier League um Platz eins, und das ist es, was ich will», sagte der Torgarant. Er war 2007 für etwa vier Millionen Euro nach Wolfsburg gekommen und erzielte in 111 Bundesligaspielen 66 Tore für den deutschen Meister von 2009.

«Es ist natürlich schade, einen so guten Spieler zu verlieren. Aber dies ist nicht nur eine Chance für Edin, sondern auch für uns als Mannschaft», sagte VfL-Profi Marcel Schäfer. «Wir können den Verlust als Mannschaft kompensieren. Denn unser Spiel war doch schon sehr auf Edin zugeschnitten. Es ist sicherlich für eine Mannschaft immer auch schwierig, wenn einer nicht zu 100 Prozent bleiben möchte», erläuterte der Nationalspieler.