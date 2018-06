Inhalt Seite 1 — Neuner und Henkel auf dem Podest - Flatland siegt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oberhof (dpa) - Zwei Tage nach ihrem Staffel-Desaster haben sich Deutschlands Biathletinnen beim Heim-Weltcup in Oberhof mit zwei Podestplätzen eindrucksvoll rehabilitiert.

Beim ersten Weltcup-Sieg der Norwegerin Ann Kristin Flatland belegte Doppel-Olympiasiegerin Magdalena Neuner im Sprint über 7,5 Kilometer mit 5,7 Sekunden Rückstand Platz zwei. Andrea Henkel wurde am Samstagabend mit 15,2 Sekunden Rückstand Dritte und stand damit erstmals in dieser Saison auf dem Podest. Flatland benötigte für ihren Erfolg 23:29,5 Minuten.

«Die Mannschaft hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Bis auf Tina und Miriam sind alle sehr gut durchgekommen», sagte Cheftrainer Uwe Müssiggang. «Damit können wir die schlechte Staffel und die ganzen Diskussionen über unsere Schießleistungen endgültig abhaken», meinte Müssiggang erleichtert.

«Ich habe mich heute viel besser gefühlt und war nicht so nervös», sagte Neuner, die ihren zweiten Sieg in dieser Saison nur hauchdünn verpasste. «Die Bedingungen sind sehr, sehr schwer, deshalb bin ich ganz schön kaputt. In der letzten Runde war es nur noch Vollgas», meinte die zweifache Goldmedaillen-Gewinnerin von Whistler im Ziel erschöpft.

In der Staffel hatte auch Neuner noch große Probleme gehabt und mit ihrem Team nur einen enttäuschenden sechsten Platz belegt. «Man braucht immer ein Rennen, bis man reinkommt. Jetzt bin ich hochmotiviert für den Massenstart», sagte die Wallgauerin mit Blick auf das letzte Rennen in der DKB-Skiarena am Grenzadler an diesem Sonntag (18.15 Uhr/ZDF).

Mit Neuner und Henkel auf dem Podest sowie Kathrin Hitzer auf Platz 14 zeigten es die DSV-Skijägerinnen allen Kritikern. «Das ist ein wunderbares Ergebnis nach der Enttäuschung vom Donnerstag», meinte Disziplin-Trainer Gerald Hönig.

Neuner leistete sich zwar sowohl im Liegend- als auch im Stehendschießen einen Patzer. Mit ihrer beeindruckenden Laufstärke machte sie die in den beiden Strafrunden verlorenen Sekunden aber wieder wett und unterbot sogar noch die Zeit von Henkel, der nur ein Fehlschuss unterlaufen war. «Das hat richtig wehgetan. Aber ich weiß, wenn es wehtut, wird es ein gutes Ergebnis», sagte Neuner.